شكرا لقرائتكم خبر عن الهفوف.. 25 % إنجازا بمشروع تصريف أمطار «الربوة والسليمانية» والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في وكالة المشاريع «الإدارة العامة للتشغيل والصيانة - إدارة صيانة السيول والأمطار» أكثر من 25 % من مشروع تصريف مياه أمطار ودرء أخطار السيول بحي السليمانية الجنوبية بالهفوف، التي تتجاوز قيمة المشروع 202 مليون ريال.

قناه إستراتيجية

وأوضح أمين الأحساء م. فؤاد الملحم، أن المشروع يخدم أحياء «الربوة - السليمانية الجنوبية - جزء من حي السليمانية الشمالية»، بإجمالي طول شبكة الانحدار 79409 أمتار طولية من قطر 315مم وحتى قطر 3000مم، ويرتبط المشروع بمحطة تضم 6 مضخات «4 تعمل + 2 احتياطي»، فيما يتكون طول خط الطرد 3740م وقطر 2600مم من محطة الضخ إلى القناه الإستراتيجية، أو بطول 2540م من محطة الضخ إلى البحيرة المؤقتة.

جودة المخرجات

وكشف وكيل المشاريع م. هشام العوفي، عن أن الأمانة تواصل أعمالها في مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد، الذي يتكون من أعمال خطوط الأنابيب، وإعادة السفلتة وطبقات الأساس لخنادق الأنابيب، وأعمال المانهولات وغرف التفتيش والعزل والكثير مما يتطلبه المشروع من أعمال تضمن جودة مخرجات العمل.

عزل مائي

وأضاف م. العوفي إن المشروع يخدم طريق الملك فهد - طريق الأمير سعود بن جلوي - طريق الأمير طلال بن عبدالعزيز، بمساحة 20 كيلو مترا مربعا، بقيمة تكلفة تتجاوز 65 مليون ريال. لافتا إلى الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار «دي ون» بطريق الملك فهد، شملت أعمال التدعيم الإنشائي للأجزاء المتضررة، ومعالجة القطاع الخرساني لسقف العبارة بالكامل، وأعمال المعالجة للتشققات الإنشائية والسطحية، وأعمال المعالجة ومقاومة الصدأ للحديد، إضافة إلى العزل المائي للعبارة بالكامل بمواد إسمنتية.

جدولة المهام

وأتمت أمانة الأحساء خططها التنفيذية الاستعدادية لموسم السيول والأمطار للعام الحالي 1442، في حين تم التأكيد على قطاعات اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول بإتمام الاستعدادات وجدولة المهام والتنسيق والتعاون في الجهود الموحدة تأهباً لموسم الأمطار.

تأهيل وقائي

وجهزت الأمانة شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسية والفرعية، وغرف التفتيش ومصائد الأمطار بإزالة الترسبات وإبقائها بحالة جيدة لاستقبال مياه الأمطار دون عوائق، كما تم القيام بأعمال التأهيل الوقائي اللازم لمحطات تصريف مياه الأمطار البالغ عددها 22 محطة لتصريف السيول والأمطار، وكذلك تنظيف أحواض التجمع للمحطات لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة مما يعيق عمل المضخات، إضافةً الى استبدال بعض أغطية غرف التفتيش بأغطية أخرى مجهزه لمرور مياه الأمطار من خلالها.

فرق طوارئ

ووفرت الأمانة المعدات والآليات الخاصة للموسم ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار، كما تعمل على إعادة تأهيل الشوارع الإسفلتية من الحفر والأرصفة والجزر الوسطية قبل وبعد هطول الأمطار، وإزالة أي عوائق أو بقايا توجد على سطح الطريق وتؤثر على سلامة مرتاديه، بالإضافة إلى حصر كل مواقع تجمعات السيول والأمطار في المدن والبلدات، ليتم تأمين كل التجهيزات، التي تساهم في تسهيل مهام فريق العمل في مواجهة السيول والأمطار، وتوزيع الكوادر الفنية والإدارية للعمل أثناء هطول الأمطار على مدار الساعة، وكذلك تواجد فرق الطوارئ بمبنى الأمانة.