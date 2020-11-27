شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف معاناة 10 آلاف مريض بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خدماتها العلاجية، لأكثر من 10 آلاف مريض، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خلال الأسبوع الماضي. وراجع العيادات في الفترة من 5 حتى 11 نوفمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 2,542 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 368 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 388 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 406 أفراد، وعيادة الولادة 36 حالة، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,089 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 840 فردًا. كما أُجري الفحص المخبري لـ 3,388 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 3,216 مريضا، وقسم نقل الدم 8 أفراد، وقسم تخطيط القلب 4 مراجعين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 1,335 شخصا.

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