شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مرفقا ترفيهيا بحديقة نجران الضوئية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في مشروع الحديقة الضوئية بمتنزه الملك فهد على مساحة 26.388 متراً مربعاً. وأكد أمين منطقة نجران المكلف م. عيد العتيبي حرص الأمانة على تنفيذ مشاريع أنسنة المدن، لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات، إضافة إلى كونها تشكل متنفسًا لأهالي مدينة نجران وسكانها لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم، مشيراً إلى أن منطقة نجران تشهد قفزة نوعية في المشاريع البلدية. وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م.جابر آل نصيب أن المشروع يتكون من ساحة عرض، ومدرج، وممشى مطاطي بطول 560 مترا، وممرات مشاة من الخرسانة المطبوعة الملونة، وأنجيلة صناعية، وألعاب أطفال، ونافورة، وجلسة مائية، وعدد من الأشجار والشجيرات والزهور والمجسمات الصناعية المضيئة وغير المضيئة، ودورات مياه رجال ونساء، وأرصفة من الإنتر لوك، وممرات مغطاة بالأقواس المضيئة بمساحة 423 م2، وممرات مغطاة بمظلات، وسور من الاستانلس استيل. وأشار إلى أن الأمانة تبذل أقصى الجهود، وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ مشاريعها.

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