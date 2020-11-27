شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة حمى الضنك بمخيمات نازحي عدن والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن الحملة التي تستمر 3 أيام تنفيذ عملية الرش الضبابي في مختلف مناطق المخيمات بالمديرية عبر 3 عربات مستخدمة و9 عاملين رش، للقضاء على نواقل الحميات وأماكن تواجدها، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بعدن. وأوضح مدير المشروع د. زكريا بازرعة أن الحملة تهدف إلى القضاء على بؤر تواجد البعوض في مخيمات النازحين، والتوعية بأهمية النظافة الشخصية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض بين أوساط النازحين.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة حمى الضنك بمخيمات نازحي عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.