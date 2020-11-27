شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية لمتضرري إعصار «جاتي» بسقطرى والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مواد إيوائية شملت 15 خيمة و90 بطانية و45 بساطا للمتضررين من الإعصار «جاتي» في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 270 فردا. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ للشعب اليمني الشقيق.

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