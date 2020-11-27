شكرا لقرائتكم خبر عن 26 طن أغذية لمتضرري سيول باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 26 طنًا و750 كيلو غراما من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في قرية «كركولي» بمنطقة «سانقر» التابعة لإقليم «السند» في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,500 فرد. ويأتي توزيع السلال الغذائية في إطار المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة ممثلة بالمركز إلى الأشقاء في باكستان.

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