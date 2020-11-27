شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة عضوا بلجنة إعداد خطة «الألكسو» الإستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

اختيرت المملكة عضوا بلجنة إعداد الخطة الإستراتيجية 2023- 2028م للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

وضمت اللجنة ممثل المملكة عضو المجلس التنفيذي للمنظمة هاني المقبل، للمساهمة في إعداد الخطة التي ستناقش الملامح الرئيسية لإعداد وتطوير التوجهات المستقبلية والمبادرات ذات العلاقة واستكمالها حتى عام 2028. ومن المقرر أن يتم البت لاعتماد الإستراتيجية في اجتماع المؤتمر العام للمنظمة عام 2022م بحضور الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية للدول الأعضاء بالمنظمة، على أن تعرض قبلها على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه القادم في أبريل 2021م للاطلاع وإبداء الملاحظات.

وتعد هذه الخطة الإستراتيجية الخامسة «للألكسو» منذ تأسيسها في 1970م. ومرت المنظمة بأربع خطط إستراتيجية منذ إنشائها: الأولى (1984-2001م)، الثانية (2005 - 2010م)، الثالثة (2010 - 2016م)، الرابعة وهي الحالية التي بدأت في 2017م وتنتهي في عام 2022م. وتعمل «الألكسو» في نطاق جامعة الدول العربية، وتعنى بالنهوض بالثقافة العربية وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك بينهما وبين الدول العربية الأعضاء، الهادفة إلى الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي من خلال التربية والثقافة والعلوم، وتضم تحتها 5 معاهد هي: معهد المخطوطات العربية، ومعهد البحوث والدراسات العربية، ومكتب التنسيق العربي، ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، والمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر. يذكر أن هذا التعاون بين «الألكسو» والمملكة يعد مؤشرًا لتحقيق المزيد من الإسهامات الفاعلة على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.