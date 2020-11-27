شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تعزيز الرؤية السعودية اليابانية مع «سوغا» والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، تعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه، أمس، برئيس وزراء اليابان. وهنأ سمو ولي العهد، خلال الاتصال، «سوغا» بتولي رئاسة الوزراء في اليابان، متمنيا له التوفيق. من جهته، أشاد دولة رئيس الوزراء الياباني بنجاح قمة مجموعة العشرين، وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.

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