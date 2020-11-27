شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مخالفة لأنظمة العمل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

رصدت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس الأول، 46 مخالفة اتخذت حيالها الإجراءات اللازمة بتحرير إنذارات ومخالفات، لجملة من المحال التجارية المتخصصة في أنشطة «بيع الذهب والمجوهرات، والاتصالات، والمجمعات الطبية، ومحال الملابس النسائية»، إلى جانب منشآت في قطاع الإيواء السياحي «فنادق». جاء ذلك نتيجة جهود فرع الوزارة من خلال فرق عمله المشكلة لتنفيذ مجموعة من الجولات التفتيشية الرقابية المفاجئة للوقوف على مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت المستهدفة بالجولات الرقابية، وتطبيق قرارات التوطين وتنظيمات سوق العمل، والتعامل بحزم مع بعض التجاوزات والتساهل في تطبيق القرارات من بعض القطاعات التجارية، لاسيما التي شملتها قرارات التوطين.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه الحملات مستمرة، بهدف رفع مستوى التوطين في سوق العمل، مشدداً على جدية الفرع باتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تضمن تجاوب هذه المنشآت التجارية وبذلها مزيدا من الاهتمام بتنفيذ جميع القرارات ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل، بما في ذلك توطين الوظائف في مختلف الأنشطة التجارية والحرص على التعاون البناء مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات والأنظمة.