شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مخالفة لأنظمة العمل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن هذه الحملات مستمرة، بهدف رفع مستوى التوطين في سوق العمل، مشدداً على جدية الفرع باتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تضمن تجاوب هذه المنشآت التجارية وبذلها مزيدا من الاهتمام بتنفيذ جميع القرارات ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل، بما في ذلك توطين الوظائف في مختلف الأنشطة التجارية والحرص على التعاون البناء مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات والأنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 46 مخالفة لأنظمة العمل بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.