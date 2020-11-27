شكرا لقرائتكم خبر عن 428 متعافيا من كورونا.. وانخفاض «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة، أمس، 428 حالة تعافٍ جديدة، من فيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 345215 حالة.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 322 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356389 حالة، من بينها 5334 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 699 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 5840 حالة، بإضافة 15 وفاة جديدة، بينما تم إجراء 51831 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجّه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس أب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.