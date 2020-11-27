شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طبي ناجح يعيد الحركة لسيدة حامل والان نبدء بالتفاصيل

نجحت الفرق الطبية المشتركة المكونة من مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، ومستشفى الملك فهد بالهفوف، من إجراء عملية قيصرية لسيدة حامل في الأسبوع 33 من الحمل كانت تعاني ضغطًا شديدًا على أعصاب أسفل الظهر تسبب في فقدان قدرتها على الحركة في الأطراف السفلية لمدة 3 أيام، مع الحفاظ على صحة مولودها، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة في حضانة المستشفى تحت متابعة فريق العناية المركزة لحديثي الولادة.

ونُقلت الأم بعدها إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف لإجراء عملية جراحية عاجلة من قبل فريق جراحة المخ والأعصاب، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وقد كُللت العملية بالنجاح. كما أُخضعت بعدها لعلاج طبيعي مكثف ساعدها على تقوية أطرافها، واستعادة الحركة والمشي.