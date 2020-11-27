شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طبي ناجح يعيد الحركة لسيدة حامل والان نبدء بالتفاصيل
ونُقلت الأم بعدها إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف لإجراء عملية جراحية عاجلة من قبل فريق جراحة المخ والأعصاب، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وقد كُللت العملية بالنجاح. كما أُخضعت بعدها لعلاج طبيعي مكثف ساعدها على تقوية أطرافها، واستعادة الحركة والمشي.
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