شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الخفجي يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ الخفجي محمد الهزاع، توجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه -يحفظهما الله- بالارتقاء بجودة العمل لتقديم خدمات ترتقي بجامعة حفر الباطن والكلية الجامعية بالخفجي وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة -حفظها الله-، متمنياً له التوفيق والسداد. وبارك الهزاع خلال استقباله في مكتبه بالمحافظة أمس، د. صالح آل صقر بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة حفر الباطن. فيما عبّر د. آل صقر عن شكره للمحافظ على دعمه الدائم غير المحدود للجامعة وبرامجها.

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