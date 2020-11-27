شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المحلات بعرض السعرات الحرارية والان نبدء بالتفاصيل
وكثفت بلدية عنك التابعة لمحافظة القطيف أعمال سفلتة الشوارع ومعالجة الهبوطات تفاديا لتجمع مياه الأمطار، واستمرار دهان المطبات وممرات المشاة، بالإضافة لعمل منزلقات لذوي الإعاقة بإسكان الجش، وتكسية ممرات بلدة الملاحة بالانترلوك، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.
وكانت بلدية محافظة القطيف قد استحدثت عددا من المواقع المخصصة للشواء في الواجهة البحرية في المحيسنيات، وذلك ضمن إطار التزامها وسعيها نحو إسعاد المجتمع، وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة وبخدمات حضارية.
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