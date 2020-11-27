شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء استقبال طلبات المعلمين الراغبين في الإيفاد الخارجي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة التعليم (الخميس) عن فتح باب القبول لطلبات المعلمين الراغبين في الالتحاق بالأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج وكذلك القطاعات التعليمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وحددت الوزارة تاريخ ٢٠ من شهر رجب القادم كموعد نهائي لتقديم طلبات الإيفاد للتدريس بالخارج.
واشترطت الوزاره في المعلمين الراغبين في التقدم للإيفاد أن يجتاز اختبار الرخصة المهنية واختبار STEP، وكذلك أن يجتاز المقابلة الشخصية بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بدرجة الأداء الوظيفي وعدد ساعات التطوير المهني وغيرها.
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