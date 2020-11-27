محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 92 ألفاً و475 والوفيات 3034 شخصاً سجلت تونس 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 92 ألفاً و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3 آلاف و34 وفاة.فيروس كورونا الجديد تونس تونس تسجل 1168 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-27 سجلت تونس 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 92 ألفاً و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3 آلاف و34 وفاة. 27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 01:14 AM إجمالي الإصابات بلغ 92 ألفاً و475 والوفيات 3034 شخصاً إجمالي الإصابات بلغ 92 ألفاً و475 والوفيات 3034 شخصاً سجلت تونس 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 92 ألفاً و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3 آلاف و34 وفاة. ، تونس تسجل 1168 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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