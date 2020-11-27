استغرقت قرابة ساعتين
أسهم فريق طبي في مستشفى الحناكية العام في المدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من ورم في الساق أعاقها عن المشي بصورة طبيعية؛ حيث بلغ وزنه كيلو و200 جرام.
وقام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية للمريضة تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتعدّ نادرة من نوعها بالنسبة لحجم ووزن الورم الذي تم استئصاله، وقد استغرقت العملية قرابة ساعتين وعاد إحساس الساق وتروية الشرايين وعادت للشعور بشكل طبيعي ولله الحمد، وقد غادرت المستشفى وهي في صحة جيدة بعد تلقي العناية اللازمة ومستمرة حالياً في المراجعة الدورية.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية ناجحة لاستئصال ورم كبير من ساق مريضة بمستشفى الحناكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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