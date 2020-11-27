ضبط 36 مخالفة بالرياض إحداها موظف الاستقبال والتأمين يعمل دون رخصة

تم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحق المنشآت المخالفة.
نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، حملةً تفتيشية مفاجئة على محال الذهب والمجوهرات والإتصالات والعيادات الطبية للأسنان في شرق ووسط العاصمة الرياض للتأكد من التزام اصحاب العمل والمنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل.
واسفرت الحملة عن تحرير 36 مخالفة وإنذارًا؛ منها ثلاث مخالفات في مستوصفات طبية يعمل فيها موظف الإستقبال والتأمين من غير رخصة عمل، كما يعمل المحاسب في المستوصف برخصة عمل لعامل منزلي، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحق المنشآت المخالفة.
واوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن الهدف من هذه الحملات المتواصلة رفع نسبة الإمتثال في المنطقة وتعزيز ومتابعة التزام أصحاب الأعمال بضوابط ولوائح الوزارة وقراراتها، مؤكداً استمرار تكثيف الحملات على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.
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