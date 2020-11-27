تدشين مركز تدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على إدارة مهام القيادة والسيطرة

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، مركزاً لتدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على إدارة مهام القيادة والسيطرة، بالاستفادة من خبرات قيادة قوات أمن الحج في ذلك. ويرتبط المركز التدريبي للقيادة والسيطرة، لأغراض التدريب، بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، حيث يوفر ذلك للمتدربين فرصة الاستفادة - عن بعد - من التقنيات المتطورة للقيادة والسيطرة خلال مواسم الحج والعمرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، أن المركز الذي يماثل في تقنياته مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج سيساهم في تطوير قدرات القيادات التنفيذية في المهام الأمنية كافة على قيادة المهام الميدانية والسيطرة عليها باستخدام التقنيات المتطورة. وتخلل التدشين اتصالاً مرئياً مباشراً بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمسجد الحرام للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين في الحرم المكي الشريف.