جاهزية متكاملة بالمسجد الحرام لتأدية المعتمرين لمناسكهم

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ منتصف الليلة الماضية للحالة المطرية التي هطلت صبيحة اليوم الخميس على المسجد الحرام، وعملت وفق خطة ركزت على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية، تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وسهولة وراحة. وقال وكيل الرئيس للشؤون الخدمية والفنية محمد الجابري، أن توزيع ماكينات شفط المياه وماكينات الغسيل داخل الحرم وخارجه أسهمت بفعالية في عملية التجفيف.

وأضاف: وفرت الوكالة ألبسة واقية من المطر، وأقمشة للتنشيف منعاً للانزلاق في الممرات، حيث يتم فرشها بأعداد كافية من المشايات البلاستيكية المانعة للانزلاق، وتخزينها في أماكن قريبة للتمكن من فرشها بأسرع وقت، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

واشار الجابري الى أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس يتابع كافة الأعمال بشكل مستمر،- في توفير أجواء آمنة ومطمئنة ليؤد قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر".