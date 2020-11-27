وأضاف: وفرت الوكالة ألبسة واقية من المطر، وأقمشة للتنشيف منعاً للانزلاق في الممرات، حيث يتم فرشها بأعداد كافية من المشايات البلاستيكية المانعة للانزلاق، وتخزينها في أماكن قريبة للتمكن من فرشها بأسرع وقت، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.
واشار الجابري الى أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس يتابع كافة الأعمال بشكل مستمر،- في توفير أجواء آمنة ومطمئنة ليؤد قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر".
كانت هذه تفاصيل خبر جاهزية متكاملة بالمسجد الحرام لتأدية المعتمرين لمناسكهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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