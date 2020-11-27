عميد تقنية نجران يعقد حزمة من اللقاءات مع أعضاء هيئة التدريب بالكلية

عقد عميد الكلية التقنية بنجران محمد الصقري حزمة من اللقاءات عن بُعد من خلال منصة التدرب الإلكتروني ومايكروسوفت لأعضاء هيئة التدريب بكل الأقسام التدريبية بداية من قسم التقنية الكهربائية مرورًا بمركز الدراسات العامة واللغة الإنجليزية عقب ذلك قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وقسم التقنية الكهربائية، وختامًا قسم التقنية الإدارية والتقنية الميكانيكية وقسم تقنية المحركات والمركبات.

كما قدم عميد الكلية كلمة حول دور عضو هيئة التدريب في محاور مختلفة حيث بدأ بدور عضو هيئة التدريب في العملية التدريبية وفي الإرشاد الأكاديمي، وذلك بتوجيه المتدربين لتحسين مستواهم التدريبي واكتساب المهارات اللازمة كما حث أعضاء هيئة التدريب على استخدام الوسائل التدريبية الحديثة والتي توفرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والعمل على تطوير مهاراتهم ودعم المنصة الإلكترونية بالمواد التدريبية والعلمية المختلفة التي تساعد المتدربين وإثراء النقاش من خلال منتديات لوحة النقاش أيضًا توفير توصيف المقررات والخطة من خلال المنصة وتحضير المتدربين في نظام رايات بشكل دوري ومستمر.

وأشار إلى دور عضو هيئة التدريب في خدمة المجتمع وضرورة العمل على المشاركة في هذا الجانب، وذلك بالعديد من الطرق والوسائل المتاحة كتنظيم المحاضرات العامة والندوات وورش العمل في مجالات تخص المجتمع.