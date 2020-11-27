267 مليون ريال لمشروعي تصريف أمطار بالأحساء

كشف أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، تنفيذ حاليًا مشروعين لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في المحافظة بقيمة إجمالية لهما 267 مليون ريال، وهما: مشروع جديد حي السليمانية الجنوبية في الهفوف بقيمة 202 مليون ريال ونسبة الإنجاز 25%، والآخر إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد بقيمة 65 مليون ريال.

البحيرة المؤقتة

أوضح الملحم، أن المشروع الجديد، يخدم 3 أحياء، وهي: «الربوة، والسلمانية الجنوبية، وجزء من حي السلمانية الشمالية»، بأطوال شبكة انحدار 79409 أمتار، طولي من قطر 315 ملم، وحتى قطر 3000 ملم، ويرتبط المشروع بمحطة تضم 6 مضخات (4 تعمل +2 احتياطي)، فيما يتكون طول خط الطرد 3740مترًا، قطر 2600 ملم من محطة الضخ إلى القناة الاستراتيجية، وبطول 2540 مترًا من محطة الضخ إلى البحيرة المؤقتة.

أضاف أن المشروع الآخر، وهو إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد، الذي يتكون من أعمال خطوط الأنابيب، وإعادة السفلتة وطبقات الأساس لخنادق الأنابيب، وأعمال المانهولات، وغرف التفتيش والعزل، ويخدم المشروع طريق الملك فهد –طريق الأمير سعود بن جلوي – طريق الأمير طلال بن عبد العزيز، بمساحة إجمالية 20 كيلومتر مربع.

فرق الطوارئ

كما أعلن الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الامطار D1 بطريق الملك فهد، شملت أعمال التدعيم الإنشائي للأجزاء المتضررة، ومعالجة القطاع الخرساني لسقف العبارة بالكامل، وأعمال المعالجة للتشققات الإنشائية والسطحية، وأعمال المعالجة ومقاومة الصدأ للحديد، إضافة إلى العزل المائي للعبارة بالكامل بمواد أسمنتية، مؤكدًا على أن جهات الاختصاص في الأمانة تعمل على إعادة تأهيل الشوارع الإسفلتية من الحفر والأرصفة والجزر الوسطية قبل وبعد هطول الأمطار، وإزالة أي عوائق أو بقايا توجد على سطح الطريق وتؤثر على سلامة مرتاديه، بالإضافة إلى حصر كل مواقع تجمعات السيول والأمطار في المدن والبلدات، وتأمين التجهيزات التي تسهم في تسهيل مهام فريق العمل في مواجهة السيول والأمطار، وتوزيع الكوادر الفنية والإدارية للعمل أثناء هطول الأمطار على مدار الساعة وتواجد فرق الطوارئ بمبنى الأمانة.