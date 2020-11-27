البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات صارمة على تركيا

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعا البرلمان الأوروبي، مساء أمس الخميس، المجلس الأوروبي بفرض عقوبات صارمة على تركيا.

وأدان البرلمان، أنشطة تركيا في فاروشا القبرصية، والتعدي على الأراضي القبرصية، مؤكدًا أن أنشطة تركيا العسكرية تهدد قبرص واليونان.

وصوت النواب الأوروبيون، الخميس، على قرار إدانة تركيا بالأغلبية المطلقة؛ حسبما أفادت شبكة “العربية”، في نبأ عاجل.

ويأتي ذلك على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وكشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أول أمس الأربعاء، أن مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي، قد قدموا مشروع قرار يدعو لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير، معربين عن إدانتهم لنشاطات أنقرة غير الشرعية في فاروشا القبرصية.

ويحث مشروع القرار على استئناف مفاوضات توحيد قبرص برعاية أممية، كما يرفض محاولات أنقرة تقسيم جزيرة قبرص.

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أمله بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية المقررة في 10 ديسمبر.

وأكد بوريل أن قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر.

