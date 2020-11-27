تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت جريدة أم القرى عن بعض الموضوعات في العدد الجديد ومنها نظام الضمان الاجتماعي وأهم قرارات مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2/4/1442هـ على القرار رقم 211 والذي اشتمل على نظام الضمان الاجتماعي، مع استمرار تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد.



