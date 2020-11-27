، الاتحاد يبحث عن سكة الانتصارات.. والشباب للقفز نحو الصدارة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تفتتح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بمباراتين، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الشباب بضيفه ضمك عند الساعة 5:40 مساء، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض.
ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز 16 في الترتيب بنقطة واحدة.
وفي المباراة الثانية يستضيف الاتحاد نظيره القادسية عند الساعة 7:40 مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
ويدخل الفريق الاتحادي اللقاء وهو في المركز العاشر بسلم الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز التاسع بـ7 نقاط.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد يبحث عن سكة الانتصارات.. والشباب للقفز نحو الصدارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-27
تفتتح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بمباراتين، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الشباب بضيفه ضمك عند الساعة 5:40 مساء، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض.
ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز 16 في الترتيب بنقطة واحدة.
وفي المباراة الثانية يستضيف الاتحاد نظيره القادسية عند الساعة 7:40 مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
ويدخل الفريق الاتحادي اللقاء وهو في المركز العاشر بسلم الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز التاسع بـ7 نقاط.
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
12:44 AM
في افتتاح الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تفتتح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بمباراتين، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الشباب بضيفه ضمك عند الساعة 5:40 مساء، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض.
ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز 16 في الترتيب بنقطة واحدة.
وفي المباراة الثانية يستضيف الاتحاد نظيره القادسية عند الساعة 7:40 مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
ويدخل الفريق الاتحادي اللقاء وهو في المركز العاشر بسلم الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز التاسع بـ7 نقاط.
، الاتحاد يبحث عن سكة الانتصارات.. والشباب للقفز نحو الصدارة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يبحث عن سكة الانتصارات.. والشباب للقفز نحو الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.