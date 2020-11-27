، أخبار سارة في تدريبات الهلال.. قبل مواجهة النصر في نهائي كأس الملك ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء أمس الخميس مرانه الرئيس تحت إشراف مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد تعافيه من فيروس كورونا؛ استعداداً لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غداً السبت.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب سالم الدوسري ؛ بعـد أن أنهى برنامجه التأهيلي، أثر تعافيه من الإصابة التي لحقت به، خلال معسكر المنتخب السعودي.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة، ثم فرض الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب، وبعد نهاية المران دخل اللاعبون لمقر المعسكر؛ تأهباً لخوض نهائي كأس الملك.
كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال النصر كأس الملك
أخبار سارة في تدريبات الهلال.. قبل مواجهة النصر في نهائي كأس الملكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-27
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء أمس الخميس مرانه الرئيس تحت إشراف مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد تعافيه من فيروس كورونا؛ استعداداً لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غداً السبت.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب سالم الدوسري ؛ بعـد أن أنهى برنامجه التأهيلي، أثر تعافيه من الإصابة التي لحقت به، خلال معسكر المنتخب السعودي.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة، ثم فرض الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب، وبعد نهاية المران دخل اللاعبون لمقر المعسكر؛ تأهباً لخوض نهائي كأس الملك.
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
12:28 AM
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء أمس الخميس مرانه الرئيس تحت إشراف مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد تعافيه من فيروس كورونا؛ استعداداً لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غداً السبت.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب سالم الدوسري ؛ بعـد أن أنهى برنامجه التأهيلي، أثر تعافيه من الإصابة التي لحقت به، خلال معسكر المنتخب السعودي.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة، ثم فرض الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب، وبعد نهاية المران دخل اللاعبون لمقر المعسكر؛ تأهباً لخوض نهائي كأس الملك.
، أخبار سارة في تدريبات الهلال.. قبل مواجهة النصر في نهائي كأس الملك ،
المصدر : الخليج 365
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