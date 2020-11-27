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سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 340 ألفًا و684.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 80 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 5619، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 289 ألفًا و808 .فيروس كورونا الجديد المغرب
المغرب تسجل 4178 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-26
سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 340 ألفًا و684.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 80 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 5619، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 289 ألفًا و808 .
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:54 PM
إجمالي الإصابات بلغ 340 ألفًا و684 والوفيات 5619 شخصًا
سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 340 ألفًا و684.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 80 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 5619، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 289 ألفًا و808 .
، المغرب تسجل 4178 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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