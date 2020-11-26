هل يساعد الشاي في علاج متلازمة العين الجافة؟

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

نفى استشاري طب وجراحة العيون الدكتور عيسى الموسى، أن يسهم الشاي في علاج متلازمة العين الجافة، إذ يلجأ البعض من الأفراد الذين يعانون من الجفاف بوضع القطن المغموس في الشاي على العينين للحد من مشاكل جفاف العين.

الوقاية من الجفاف

وقال الموسى في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلًا، إذ لا توجد أدلة علمية تثبت ذلك، ولكن ينصح بشرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، إذ إن أهم وسائل الوقاية من جفاف العين هي: الاهتمام بنظافة العين، أخذ فترات من الراحة عند استخدام الكمبيوتر، ترطيب الهواء في العمل والمنزل، استبدال العدسات اللاصقة بالنظارات الطبية، الحصول على كمية كافية من النوم، تجنب التدخين وأماكن التدخين، تجنب الرياح والغبار قدر الإمكان، تجنب الجلوس لوقت طويل في الغرف المكيفة.

عوامل تمهد للإصابة

وبين أن جفاف العين يحدث بسببين رئيسين هما إنتاج كمية غير كافية من الدموع،، وثانيًا جودة الدموع غير جيدة، وهناك عوامل قد تسهم في الإصابة بجفاف العين وتشمل التقدم بالعمر وتجاوز عمر ٦٥ سنة، الإصابة بالروماتيزم، والسكري، ومشاكل في الغدد، أو متلازمة جوجرن، التهاب جفن العين، تناول مضادات الهستامين، ومضادات الاحتقان، وأدوية ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب، التعرض للرياح، أو الغبار، أو الهواء الجاف، أو الدخان، الجلوس أمام الشاشات لساعات طويلة، بجانب تعرض النساء لتغيرات في الهرمونات (انقطاع الطمث)، الإصابة بأمراض تقلل من كفاءة المناعة، واستخدام العدسات اللاصقة لساعات طويلة.

نصائح ووصايا هامة

ونصح الدكتور الموسى، بعدم تجاهل التشخيص والعلاج وخصوصًا عند الشعور بحكة دائمة في العينين، إذ يصف الطبيب المعالج قطرات للعين وهي بمثابة الدموع الاصطناعية عبارة عن قطرات بها محلول يشبه دموع العين، وقد يصف الطبيب أدوية لزيادة إنتاج الدموع، علاج التهاب الجفن أو التهاب العين باستخدام بعض القطرات أو المراهم، كما أنه عند حدوث تهيج شديد وحكة بالعين قد يصف الطبيب قطرة طبية، أو مرهم لتهدئتها، ويمكن عمل كمادات دافئة على العين، أو تدليك للجفون لتهدئة العين.

