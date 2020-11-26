شكرا لقرائتكم خبر 38 مليونا من إيرادات رسوم الأراضي لإسكان غرب مطار الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرف برنامج «الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان 38 مليون ريال ضمن الدفعة الرابعة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

وبين البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح في بيان صحفي، أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».

وأكد البرنامج أنه بعد تحصيل الرسوم تخصص إيراداتها لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، وتعمل على تنفيذها بشكل مستمر وفقا لاحتياج المشاريع السكنية، علما أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

وفي الإطار ذاته، أعلن البرنامج عن الدورة الفوترية الرابعة للمرحلة الأولى من البرنامج بمدينة مكة المكرمة في المدة من 23 ربيع الأول 1442هـ حتى 22 ربيع الأول 1443هـ.

يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.