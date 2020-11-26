شكرا لقرائتكم خبر هيئة الولاية على أموال القاصرين توثق عقودها عبر «إيجار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم البدء بتسجيل العقارات وتوثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضحت الهيئة أنه جرى التعاون بينها وبين الوزارة بشأن اعتماد برنامج توثيق «إيجار» من خلال التكامل الالكتروني لتسجيل العقارات السكنية والتجارية المنظورة، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها تقدم خدمات موثوقة ذات جودة ومهنية عالية في رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المستفيدين، مع إشراف فعال على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيمين، من خلال بناء مؤسسي متميز وأنظمة تقنية متطورة، ومنها الاستعانة بالشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار.