شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح الواجب على من أفطرت لعذر الحمل أو الرضاعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضوهيئة كبار العلماء الواجب على من أفطرت لعذر الحمل أو الرضاعة .

قال الشثري: " إذا ترك الإنسان صيام رمضان لعذر من سفر أو مرض أو رضاعة أو حمل فيجب عليه قضاء هذه الأيام وبالنسبة للمرضع والحامل فإذا خافت على نفسها فإنها تكتفي بالقضاء قبل رمضان التالي".

وأضاف: "إذا خافت علي ولديها فإنها تصوم القضاء وتقوم بالإطعام ، وإذا تكرر هذا فإنها لابد أن تصوم قبل رمضان التالي".

وتابع الشثري: "الإطعام يكون عن طريق إخراج نصف صاعا يطعم به مسكين على كل يوم من أيام قضاءها ولايلزم أن يكون الصوم و الإطعام في نفس اليوم "