المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط مركبة تحمل معدات ثقيلة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تفاعل الإدارة العامة للمرور مع فيديو لمركبة مخالفة، تحمل معدات ثقيلة في أحد شوارع الرياض. تفاعل الإدارة العامة للمرور مع فيديو لمركبة مخالفة، تحمل معدات ثقيلة في أحد شوارع الرياض. وبين المقطع مركبة تحمل معدات ثقيلة تسير بسرعة عالية، في أحد شوارع الرياض، مما تعرض قائدي المركبات للخطر وقال : "‏نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم معالجة بلاغكم

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