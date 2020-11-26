شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في ‎القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

رصد مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد بجنوب الهمجة في منطقة ‎القصيم، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول أمطار غزيرة، فى العديد من المناطق بالمملكة، حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

يذكر أن السلطات المحلية دعت مستخدمي الطرق إلى اتباع تنظيمات رجال المرور المنتشرين لتنظيم حركة السير بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة قبل ظهر اليوم، وتسببت في تحويل مسارات حركة السير في بعض شوارعها.