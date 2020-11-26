بالفيديو.. ضباع تتجول في أحد أحياء غرب ‎نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضباع تتجول على أحد الطرق في أحد أحياء غرب ‎نجران. أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضباع تتجول على أحد الطرق في أحد أحياء غرب ‎نجران. وبين الفيديو ضباع تسير في وضح النهار بحرية تامة، فيما كانت الشوارع خالية من المارة. وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضبط الضباع والقضاء عليها، نظرا لخطورة الضباع بالقرب من الطرق كونه حيوان مفترس.

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