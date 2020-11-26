شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يدعو المستفيدين بتحديث بياناتهم في هذه الحالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه حساب المواطن المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن عبر حسابه بموقع تويتر، أن تحديث البيانات المدخلة سابقًا يكون خلال مدة 15 يومًا من حدوث أي تغيير عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك لضمان استمرارية الدعم.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.