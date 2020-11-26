الحصيني يوضح المناطق المتأثرة بالأمطار خلال الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تأثير الأمطار المستمرة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنه من المتوقع مساء الخميس والليلة (ليلة الجمعة) هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق: «مكة والباحة وعسير وجازان» وشرقها وسواحلها ومنطقة الرياض ومنطقة القصيم وشمال الشرقية والكويت.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت بتقريرها لطقس الغد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد على 9 مناطق في المملكة، وقالت «يستمر هطول الأمطار الرعدية «من متوسطة إلى غزيرة»، وتكون مصحوبة بزخات برد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق: «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق: «القصيم ، حائل، الرياض» والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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