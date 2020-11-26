صحة جدة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأمطار بـ30 فرقة طبية ميدانية

وأوضح مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة الدكتور سامر أسرة استعدادات الشؤون الصحية بجدة للتنبيهات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص موجة الأمطار، وأضاف أن إدارته.
قامت بتجهيز فرق طبية ميدانية متمركزة في نقاط متعددة لسرعة الوصول للمناطق المتضررة والإصابات إن وجدت، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد 15 فرقة طبية جاهزة من المستشفيات الحكومية و15 فرقة طبية أخرى من المستشفيات الخاصة، إلى جانب رصد ومتابعة الأسرة الشاغرة بالمستشفيات والقوى العاملة والتنسيق الفعال مع جميع المنشآت الصحية من خلال غرفة عمليات صحة جدة والتي تتوافر بها كل التجهيزات التقنية اللازمة.
وأكد أسره أنه مع بدء الموجه تم إعلان بلاغ طبي رمادي على مستوى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وهذا النوع من البلاغ يعني وجود تقلبات جوية تستدعي رفع الجاهزية في المستشفيات بإجراءات محددة لذلك تشمل القوى العاملة والتجهيزات والموقع المناسب للتعامل مع الإصابات إن وجدت، وهذا الرمز في البلاغ هو من الرموز الخاصة بالطوارئ و الكوارث والتي صدرت عليها مؤخرًا موافقة خادم الحرمين الشريفين ضمن عدد من القرارات المرفوعة من قبل المجلس الصحي السعودي.
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