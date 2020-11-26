السعودية اليوم / المغرب تسجل 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4178 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 80 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 5619، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 289 ألفاً و808 .

// انتهى //

21:30ت م

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الرباط 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 340 ألفاً و684.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 80 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 5619، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 289 ألفاً و808 .// انتهى //21:30ت م0190

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