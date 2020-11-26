السعودية اليوم / تعليم بيشة ينظم "الملتقى الافتراضي الأول لضمان جودة التعليم"



أبها 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

تنظم إدارة تعليم بيشة الاثنين القادم "الملتقى الافتراضي الأول لضمان جودة التعليم"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة بيشة خالد بن عبدالله الغامدي، أن الملتقى يهدف إلى إبراز أهمية ضمان الجودة في التعليم عن بعد، وتحديد التحديات المرتبطة بتطبيق ضمان الجودة في التعليم عن بعد وإيجاد فرص التحسين، وابتكار قيم إضافية تعزز من رضا المستفيدين من التعلم عن بعد، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات المتميزة في التعليم، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة في الملتقى تشمل قيادات التعليم والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأضاف أن الملتقى سيناقش ضمان جودة التعلم في عالم متغير، ومنصة مدرستي، والجودة في التعليم عن بعد وأهميتها، والتحديات وطرق التغلب عليها، إضافة إلى الممارسات الناجحة في التعليم عن بعد، وجودة العمل الإشرافي على

// انتهى //

21:18ت م

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أبها 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واستنظم إدارة تعليم بيشة الاثنين القادم "الملتقى الافتراضي الأول لضمان جودة التعليم"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.وأوضح مدير التعليم بمحافظة بيشة خالد بن عبدالله الغامدي، أن الملتقى يهدف إلى إبراز أهمية ضمان الجودة في التعليم عن بعد، وتحديد التحديات المرتبطة بتطبيق ضمان الجودة في التعليم عن بعد وإيجاد فرص التحسين، وابتكار قيم إضافية تعزز من رضا المستفيدين من التعلم عن بعد، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات المتميزة في التعليم، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة في الملتقى تشمل قيادات التعليم والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.وأضاف أن الملتقى سيناقش ضمان جودة التعلم في عالم متغير، ومنصة مدرستي، والجودة في التعليم عن بعد وأهميتها، والتحديات وطرق التغلب عليها، إضافة إلى الممارسات الناجحة في التعليم عن بعد، وجودة العمل الإشرافي على منصة مدرستي ، وضمان جودة التطوير المهني، وإيجاد قيمة للمستفيد من الخدمات التعليمية.// انتهى //21:18ت م0185

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