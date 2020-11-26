شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في الخليج والان نبدء بالتفاصيل
وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض يوم الأربعاء، وجرى تقديم الخدمة الطبية المناسبة للحالة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.
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