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2020-11-26 وفاة سفير السعودية في تشيلي مانع الخامسي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، وفاة سفير المملكة لدى جمهورية تشيلي مانع الخامسي. ونعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان السفير الراحل نيابة عن منسوبي الوزارة في الرياض وكافة ممثليات المملكة في الخارج.



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