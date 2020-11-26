ترتيبات لتسيير الرحلات وتسهيل السفر بين السعودية والهند

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت صحيفة نيو إنديا إكسبريس الهندية المحادثات التي بدأتها السعودية والهند لوضع ترتيبات لتسهيل السفر ورحلات الطيران دون عوائق بين البلدين.

وبحسب تغريدة للسفارة الهندية في الرياض، عقد مسؤولون من السعودية مناقشات مع ممثلين عن شركات الطيران الهندية والسعودية حول كيفية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

السعودية توقف الرحلات

وأوقفت السعودية جميع الرحلات الجوية من وإلى الهند، بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا في البلاد، وقالت مصادر إن الهنود غير المقيمين حاليًا الذين يحملون تأشيرة سعودية يسافرون إلى هناك عبر دبي.

وأضافت المصادر أنه يتعين على الهنود غير المقيمين حاليًا الذين يحملون تأشيرة سعودية الوصول إلى دبي بتأشيرة عبور أو زيارة ثم الحصول على تصريح للسفر إلى السعودية.

وتعتبر ترتيبات السفر الجوي إجراء مؤقتة بين بلدين لإعادة تشغيل خدمات الركاب التجارية عند تعليق الرحلات الدولية المنتظمة.

إصابات كورونا في الهند

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية يوم الخميس تسجيل 44489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم التاسع عشر على التوالي الذي ظلت فيه حالات الإصابة في يوم واحد دون مستوى 50 ألفًا.

وتبلغ حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند الآن 9.27 مليون، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، بعد الولايات المتحدة.

كما ارتفع عدد الوفيات في الهند بمقدار 524 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 135223.

وتحتل البلاد المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، لكن الإصابات تباطأت عن ذروة سبتمبر رغم الاحتفال بعدد من الأعياد الكبرى التي تقول السلطات إنها قد تسبب زيادة الإصابات.

