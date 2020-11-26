تنبيه هام وعاجل من الخطوط السعودية للمسافرين

في بيان هام وتنويه عاجل لكافة المسافرين من وإلى المملكة على الطيران الخاص بها، دعت الخطوط السعودية المسافرين إلى ضرورة الحضور إلى المطارات قبل موعد الرحلة بساعتين على الأقل نظرًا للظروف الجوية وحالة الطقس الغير مستقرة هذه الأيام والتي قد تؤثر على حركة الطيران، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعارف عليها.

بيان الخطوط الجوية السعودية

أما عن نص البيان الذي نشرته الخطوط السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، فجاء كالتالي: “نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة”، مع العلم أن الهيئة تتواصل مع المسافرين عبر البيانات الإلكترونية التي تصدرها باستمرار لتوضيح عدد من الأمور الهامة.

وانتخاب مدير الخطوط عضوًا بالاتحاد الدوالي

ومن ناحية أخرى، انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA خلال اجتماعها في دورتها 76، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر عضواً بمجلس المحافظين في الاتحاد لمدة ثلاث سنوات في الاتحادي الذي يضم في عضويته 31 من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة الأم.