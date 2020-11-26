شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الوطني: المملكة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال والـ30 في الأمن الغذائي والان مع التفاصيل
تناولت الحملة الإعلامية، التي أنجزتها منظومة متكاملة من الجهات المشاركة في برنامج التحول، ما يحقق التنمية المستدامة، عدداً من الإنجازات أبرزها: تعزيز الأمن الغذائي وتقدم المملكة إلى المرتبة 30 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبناء منظومة قوية للسلامة المرورية أسهمت في خفض معدل الحوادث لكل 100ألف نسمة بنسبة 41% في الفترة ما بين 2016م و2019م، كما عمل البرنامج على تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، ونتج عن ذلك إنجازات مهمة من أبرزها: زيادة حصة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 31.5% بحلول النصف الأول من 2020، بالإضافة إلى وصول نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة للربع الثالث من عام 2019 إلى 73.3%.
كما أسهم البرنامج في وصول المملكة إلى المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال، كما حققت المملكة العربية السعودية المركز العاشر من بين دول العشرين في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وفي ما يخص البنى التحتية القوية، أسهم برنامج التحول الوطني في تغطية أكثر من 3.5 مليون منزل بالألياف الضوئية، ووصول خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى ما يزيد على 5.8 مليون مستفيد، ولمكافحة التصحر والحفاظ على البيئة أُطلقت حملات التشجير التي نتجت عنها زراعة ما يزيد على 2.9 مليون شجرة في مناطق المملكة المختلفة.
يذكر أن منظومة البرنامج شملت قطاعات مختلفة منها، الاتصالات، والصحة، والعدل، وقطاعات: البلدي، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحي، تتكامل جميعها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لرؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر التحول الوطني: المملكة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال والـ30 في الأمن الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.