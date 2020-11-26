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استبعد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر فيتوريا، اللاعب نور الدين أمرابط، من القائمة الأساسية التي ستواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت المقبل.
وفقًا لصحيفة اليوم: أكد الخبر أن "فيتوريا" يسعى للزج بالمهاجم المغربي (هداف الفريق) عبد الرزاق حمدالله، والمدافع عبدالله ما دو من بداية اللقاء.
من جهة ثانية رفعت الإدارة النصراوية مكافأة تحقيق الكأس إلى 250 ألف ريال.كأس خادم الحرمين الشريفين النصر الهلال كأس الملك
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 09:54 PM
النصر يشحذ همم اللاعبين قبل النهائي المنتظر"فيتوريا" يستبعد "أمرابط" عن مواجهة الهلال.. و250 ألف ريال مكافأة الكأس
استبعد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر فيتوريا، اللاعب نور الدين أمرابط، من القائمة الأساسية التي ستواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت المقبل.
وفقًا لصحيفة اليوم: أكد الخبر أن "فيتوريا" يسعى للزج بالمهاجم المغربي (هداف الفريق) عبد الرزاق حمدالله، والمدافع عبدالله ما دو من بداية اللقاء.
من جهة ثانية رفعت الإدارة النصراوية مكافأة تحقيق الكأس إلى 250 ألف ريال.
، "فيتوريا" يستبعد "أمرابط" عن مواجهة الهلال.. و250 ألف ريال مكافأة الكأس ،
المصدر : الخليج 365
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