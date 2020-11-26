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ضبطت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض ثلاثة وافدين يتاجرون في شرائح الاتصال بعد تفعيلها بأسماء وأرقام هويات مقيمين، وألقت اللجنة القبض على المخالفين واتخذت الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة على بعض أسواق الاتصالات بمدينة الرياض بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.
وتأتي تلك الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لتكثيف الجولات الميدانية، والتأكد من نظامية العمل في أسواق الاتصالات، وضبط الممارسات المخالفة.
الرياض مكافحة جرائم التقنية إمارة الرياض
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 09:51 PM
بتوجيه من أمير المنطقة ونائبه وبمشاركة رئاسة أمن الدولة والشرطة ووزارة التجارةالرياض.. "لجنة مكافحة جرائم التقنية" تضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة
ضبطت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض ثلاثة وافدين يتاجرون في شرائح الاتصال بعد تفعيلها بأسماء وأرقام هويات مقيمين، وألقت اللجنة القبض على المخالفين واتخذت الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة على بعض أسواق الاتصالات بمدينة الرياض بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.
وتأتي تلك الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لتكثيف الجولات الميدانية، والتأكد من نظامية العمل في أسواق الاتصالات، وضبط الممارسات المخالفة.
، الرياض.. "لجنة مكافحة جرائم التقنية" تضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة ،
المصدر : الخليج 365
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