، الحكومة البريطانية تخفف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم، وخاصة المناطق عالية الخطورة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتضمّن الإجراءات تقليل مدة العزل الذاتي من 15 يومًا، والتي قررتها منذ مارس الماضي، إلى خمسة أيام فقط اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.
كما تتضمن الإجراءات إصدار شهادات إلزامية لكل العاملين في القطاعات الخدمية الخاصة بالمسافرين، تؤكد تلقيهم تطعيمًا ضد فيروس كورونا، وتحدّد مدة صلاحية الشهادة، في حين لن يستطيع أي شخص مستقبلًا مزاولة العمل في قطاع السياحة والسفر دون أن يحمل هذه الشهادة التي تثبت أولًا خلوّه من الفيروس، وكذلك حصوله على تطعيم، وسلامته من إمكانية نقله الفيروس.بريطانيا
الحكومة البريطانية تخفف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالمخالد خليل الخليج 365 2020-11-26
أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم، وخاصة المناطق عالية الخطورة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتضمّن الإجراءات تقليل مدة العزل الذاتي من 15 يومًا، والتي قررتها منذ مارس الماضي، إلى خمسة أيام فقط اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.
كما تتضمن الإجراءات إصدار شهادات إلزامية لكل العاملين في القطاعات الخدمية الخاصة بالمسافرين، تؤكد تلقيهم تطعيمًا ضد فيروس كورونا، وتحدّد مدة صلاحية الشهادة، في حين لن يستطيع أي شخص مستقبلًا مزاولة العمل في قطاع السياحة والسفر دون أن يحمل هذه الشهادة التي تثبت أولًا خلوّه من الفيروس، وكذلك حصوله على تطعيم، وسلامته من إمكانية نقله الفيروس.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:51 PM
تشمل دول الخليج.. وبدءًا من 15 ديسمبر المقبل
أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم، وخاصة المناطق عالية الخطورة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتضمّن الإجراءات تقليل مدة العزل الذاتي من 15 يومًا، والتي قررتها منذ مارس الماضي، إلى خمسة أيام فقط اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.
كما تتضمن الإجراءات إصدار شهادات إلزامية لكل العاملين في القطاعات الخدمية الخاصة بالمسافرين، تؤكد تلقيهم تطعيمًا ضد فيروس كورونا، وتحدّد مدة صلاحية الشهادة، في حين لن يستطيع أي شخص مستقبلًا مزاولة العمل في قطاع السياحة والسفر دون أن يحمل هذه الشهادة التي تثبت أولًا خلوّه من الفيروس، وكذلك حصوله على تطعيم، وسلامته من إمكانية نقله الفيروس.
، الحكومة البريطانية تخفف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البريطانية تخفف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.