انطلاق معسكر تصميم هوية برنامج «صنع في السعودية».. و«الخريف» يحدد الأهداف

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف؛ معسكر تصميم هوية برنامج «صُنع في السعودية»، في الرياض تحت شعار «صُمِّم للوطن هويته الصناعية» الذي يشارك فيه 9 مصممين ومصممات سعوديين تم اختيارهم من قبل اللجنة التي تلقت أكثر من 400 مشارك.

وحث وزير الصناعة والثروة المعدنية المصممين على أن تظهر هوية برنامج «صنع في السعودية» بما يعكس المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية، على المستويين الإقليمي والدولي، وأن يحقق البرنامج جزءًا من الهوية الثقافية، والقدرات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، مؤكدًا أن «الصناعة الوطنية تُبنَى على إرث كبير يمتد إلى أكثر من 4 عقود، كما أنها تحظى بسمعة كبيرة وإقبال عالٍ في مختلف الدول التي تستقبل صادراتنا».

وبيَّن أن برنامج «صنع في السعودية» يمثل مشروعًا وطنيًّا لكل السعوديين، ومن هنا جاءت فكرة أن يصمم هويته شباب وفتيات سعوديين، لتكون انطلاقته بأيدٍ سعودية، مؤكدًا أن إطلاق معسكر تصميم هوية البرنامج يُمثِّل مبادرة نوعية تهدف إلى ابتكار هوية مُوحَّدة للصناعة الوطنية وبخبراتٍ وطنية أيضًا، وتسهم في الانطلاق بالمنتج السعودي نحو آفاقٍ جديدة من الموثوقية والتميُّز على كافة الأصعدة.

وشدد الوزير على دور شباب الوطن في تعزيز موقع الصناعة الوطنية وتميُّزها على مستوى الوطن والعالم، مؤكدًا أن المملكة تحمل إيمانًا راسخًا بقدرة ثروتها المتجددة، المتمثلة في شبابها وطموحاتهم، وتعوِّل عليهم للانتقال بها إلى مرحلة جديدة عمادها الابتكار والإبداع لمستقبلٍ أفضل؛ فهُم الثروة الحقيقية، وجهودهم وإبداعاتهم هي التي ستُسهم في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة في تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع المملكة العالمي كقوة صناعية تسهم في تمكين قدرات الإنتاج العالمي لمستقبلٍ أكثر استدامةً.

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