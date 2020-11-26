بالصور.. وزير الصحة يطلع على مركز التحكم والسيطرة بإمارة منطقة القصيم

اطلع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على مركز التحكم والسيطرة بإمارة منطقة القصيم، خلال زيارته إلى المنطقة اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع، ومدير الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.

واستمع الوزير من المشرف على مركز الاتصال والإعلام المؤسسي بإمارة المنطقة أحمد الحصين، عن تفاصيل العمل الذي قُدِّم خلال جائحة كورونا، بتوجيه وقيادة سمو أمير منطقة القصيم؛ حيث اشتمل على عقد اجتماعات لجنة الطوارئ العليا وإدارة الأزمة خلال الجائحة عبر المركز، من خلال جمع البيانات والمعلومات بدقة عالية ومحدثة من القطاعات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى المستشفيات والمحاجر عبر الاتصال المرئي؛ الأمر الذي أسهم في تعزيز اتخاذ القرار باستخدام تقنيات ذكاء الأعمال، وتقديم العديد من الخدمات الذكية والابتكارية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الشاملة في المنطقة.

من جانبه نوه وزير الصحة بالجهود التي يبذلها أمير منطقة القصيم تجاه تعزيز مثل هذه الجوانب التقنية، مؤكدًا أن إمارة القصيم تتخذ خطوات متسارعة نحو تحقيق الأهداف والتعاون الدائم مع القطاعات.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تحدد قائمة الأطعمة المناسبة لمرضى التهابات المعدة

الرياض وجدة والدمام في المقدمة.. «الصحة» تكشف خريطة التعافي من كورونا بالمملكة

بالصور.. الأمير فيصل بن مشعل يطلق 10 مشاريع صحية تطويرية بالقصيم