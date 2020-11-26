شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصحة يطلع على مركز التحكم والسيطرة بإمارة منطقة القصيم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس اطلع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على مركز التحكم والسيطرة بإمارة منطقة القصيم, خلال زيارته للمنطقة اليوم , بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع, ومدير الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.

واستمع معاليه من قبل المشرف على مركز الإتصال والإعلام المؤسسي بإمارة المنطقة أحمد الحصين عن تفاصيل العمل الذي قدم خلال جائحة كورونا بتوجيه وقيادة سمو أمير منطقة القصيم, حيث اشتمل على عقد اجتماعات لجنة الطوارئ العليا وإدارة الأزمة خلال الجائحة عبر المركز من خلال جمع البيانات والمعلومات بدقة عالية ومحدثة من القطاعات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بالإضافة إلى المستشفيات والمحاجر عبر الإتصال المرئي, الأمر الذي أسهم في تعزيز اتخاذ القرار باستخدام تقنيات ذكاء الأعمال, وتقديم العديد من الخدمات الذكية والابتكارية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الشاملة في المنطقة.

من جانبه نوه معالي وزير الصحة بالجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة القصيم تجاه تعزيز مثل هذه الجوانب التقنية, مؤكداً أن إمارة القصيم تتخذ خطوات متسارعة نحو تحقيق الأهداف والتعاون الدائم مع القطاعات.



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الصحة يطلع على مركز التحكم والسيطرة بإمارة منطقة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.