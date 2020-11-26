التجارة: استدعاء 587 سخان مياه و577 ثلاجة غير مطابقة للمواصفات

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس استدعاء 587 سخان مياه “ZAIN HEAT” ، و577 ثلاجة “GVC PRO” .

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه الأجهزة لا تطابق المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

كما أكدت أنه يمكن التواصل مع شركة الهدبانية للتجارة بالنسبة للسخانات لسحب السخان واسترداد مبلغ الشراء، على الرقم : 0112448690.

وتابعت وزارة التجارة أنه يمكن التواصل مع شركة متجر الشاطري للأجهزة الكهربائية فيما يخص الثلاجات، لاسترداد مبلغ الشراء على الرقم : 920008380، والتحقق من شمول الرقم التسلسلي عبر الرابط التالي: (هنا).



